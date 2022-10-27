Наркотики

Более 440 граммов «мефедрона» изъяли в Ингушетии у жителя Ярославской области

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Правоохранители Ингушетии с сотрудниками временной оперативной группировки МВД России в республике совместно с коллегами из органов безопасности в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2022» задержали в городе Магасе двоих приезжих из Ярославской области.

В ходе личного досмотра у одного из задержанных обнаружено и изъято 443,69 грамма наркотического средства «мефедрон».

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» и ч. 4 ст. 228.1 УК России. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции он задержан и водворен в ИВС.

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