Более 440 граммов «мефедрона» изъяли в Ингушетии у жителя Ярославской области

В ходе личного досмотра у одного из задержанных обнаружено и изъято 443,69 грамма наркотического средства «мефедрон».

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» и ч. 4 ст. 228.1 УК России. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции он задержан и водворен в ИВС.