Более 45 тыс. школьников Ингушетии приняли участие в интернет-олимпиаде «Безопасные дороги»

Об этом сообщила замминистра образования и науки Пятимат Угурчиева на заседании комиссии правительства Ингушетии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством исполняющего обязанности руководителя субъекта Владимира Сластенина.

Докладчик также отметила, что команда ЮИД столичного Центра образования приняла участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо - 2022» в городе Калуге и в конференции региональных отделений общественной детско-юношеской организации по пропаганде БДД «Юные инспекторы движения».

Между тем, по данным начальника регионального управления ГИБДД МВД России Алексея Пасечного, в республике отмечается увеличение количества ДТП, погибших и раненых людей.

«Наравне с такими причинами аварий, как несоответствие скорости движения конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, стоят и такие причины, как низкий уровень культуры вождения, правовой нигилизм водителей и пешеходов», — считает Пасечный.

Советник Главы Ингушетии Игорь Антонов обратил внимание на пренебрежение большинством водителей правилами, касающимися использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также на игнорирование людей на пешеходных переходах и недостатков в эксплуатации состояния уличной дорожной сети.

«Безопасность на дорогах зависит от нас всех в совокупности — и от пешеходов, и от водителей. Мы с детства учим ПДД, но с возрастом забываем элементарные вещи. Всем следует быть предельно внимательными и не забывать, что от нас зависят жизни других людей», — подчеркнул Сластенин.

По итогам совещания им дан ряд поручений в части снижения уровня аварийности и повышения безопасности на дорогах, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.