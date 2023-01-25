Более 45 уроков по безопасности провели энергетики Ингушетии в школах и детсадах в 2022 году

На занятиях дошколятам и школьникам рассказывают самые интересные факты об электричестве — как оно попадает в дом, в каких случаях ток может быть опасным, почему нельзя играть и разводить костры вблизи электроустановок, подниматься на опоры воздушных линий электропередачи, приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям и как обращаться с электроприборами, когда рядом нет взрослых, сообщили в пресс-службе компании.

Детей знакомят с предупреждающими знаками, размещаемыми на оборудовании, объясняют, как нужно вести себя во время грозы, демонстрируют принципы шагового напряжения и выход из его зоны, показывают приемы первой доврачебной помощи человеку, пострадавшему от удара током.

Для закрепления полученных знаний энергетики вручают слушателям лекций канцелярские наборы: расписания уроков, тетради и линейки-закладки с иллюстрациями основных правил электробезопасности. Для оформления стендов учителям и воспитателям передаются красочные плакаты с памяткой по основным правилам поведения вблизи энергообъектов.

«Порой кажется, что беда может произойти с кем угодно, только не с нами. Мы объясняем: это опасное заблуждение. И взрослым, и детям необходимо быть бдительными и соблюдать правила безопасного поведения при взаимодействии с электричеством, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Безусловно, повышенное внимание энергетики уделяют детской и подростковой аудитории. Наши специалисты учат тому, как обезопасить себя и, конечно, других людей. Ребята должны осознавать, как важно вовремя предупредить родных, близких, просто прохожих о существующей угрозе».

Напомним, мероприятия, направленные на профилактику детского электротравматизма, специалисты проводят в рамках реализации комплексной программы, действующей на всей территории ответственности компании «Россети».

Документ подразумевает организацию тематических уроков, конкурсов и викторин, экскурсии на энергообъекты, проверку технического состояния энергооборудования на территориях и вблизи образовательных учреждений, подготовку информационных материалов.