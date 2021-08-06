Более 450 млн руб. выделено на строительство комплекса зданий военного комиссариата в столице Ингушетии

«Это комплексное здание современного военного комиссариата, состоящего из 3-этажного корпуса для размещения административного аппарата, сборного пункта, гостиницы на 50 мест, столовой на 80 мест, бани, боксов для автотранспорта, складских помещений, контрольно-пропускных пунктов и автопарковка», — рассказал о проекте военный комиссар республики Тимур Местоев на встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым.

По его словам, особое внимание будет уделено созданию спортивной базы мобилизационного центра. Для призывников будут построены два спортивных зала, стадион с футбольным полем, а также спортивный городок. На его территории будущие защитники Родины смогут проверить свою подготовку на полосе препятствий и на площадке для отработки приемов передвижения. Вся территория комплекса займет порядка 23 тыс. кв. м.

По данным строительной компании ООО «Промторг», которая занимается реализацией проекта, сейчас рабочие завершают бетонирование наружных и внутренних стен сборного пункта и общежития. На объектах строительства завершается устройство гидроизоляции и теплоизоляции цокольных этажей и фундаментных плит. На стадии проектирования находятся казармы на 120 мест.

Также параллельно в городе Сунже началось возведение зданий и сооружений военного комиссариата Сунженского района. Окончание строительства запланировано на весну 2023 года, а сумма реализации всех мероприятий проекта составляет более 86 млн рублей.

По словам гендиректора ООО «Русстрой» Магомед-Эмина Дениева, строительство сунженского военного комиссариата будет осуществляться в два этапа. Сначала будет возведен новый корпус на территории, а затем снесен старый, который был построен более 120 лет назад — еще в 1898 году. В новом административном здании Сунженского военного комиссариата будут созданы пункт управления, медицинская комиссия, кабинеты сотрудников, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.