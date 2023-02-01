Благотворительность

Более 450 тонн гуманитарного груза на 230 млн рублей направлено Ингушетией в ЛДНР

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С начала СВО в Донецкую и Луганскую народные республики, а также военнослужащим из Ингушетии направлено 457 тонн гуманитарной помощи на 230 млн рублей. Из них: продукты питания 362 тонны, 30 тонн одежды, 8 тонн средств гигиены, 7 кг лекарств.

Для налаживания мирной жизни на присоединившихся к России территориях было передано 2,5 тонны посевного материала, 50 — стройматериалов, 70 тонн инженерного оборудования (электрогенераторы, тепловые устройства, насосы и прочее).

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что в оказании помощи населению ЛДНР принимали участие жители Ингушетии, которые живо откликнулись на чужую беду.

«Кто-то нес одежду, кто-то продукты. Это дорогого стоит. Мне было приятно видеть, насколько у нас добрые люди, сколько в них сочувствия и желания помочь другим. Мы продолжим оказывать эту помощь и дальше, пока они в этом нуждаются. Там вед еще наши военнослужащие и мобилизованные, которых мы не оставим без нашей поддержки. Эти ребята — наша честь и гордость», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

В основном продукты питания были предоставлены местными производителями, среди них — «Сад-Гигант Ингушетия», завод по производству минеральной воды «Ачалуки», фермеры, предприятие «Эко-Муслим продукт» и птицеводческий комплекс «Южный».

Один из грузов лично сопровождал Калиматов, который встретился с военнослужащими и мобилизованными из Ингушетии, пообщался с ними и поддержал.

«Ребята у нас решительные и смелые, и боевой дух у парней на самом высоком уровне. Они готовы выполнять поставленные задачи, уверены в победе и уже не раз доказали свою верность присяге мужеством и отвагой. Увидел это своими глазами», — сказал Глава после возвращения.

Власти республики намерены и в дальнейшем оказывать поддержку военнослужащим и мобилизованным, а также их семьям.

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