Более 4,8 млрд рублей выделено на закупку лекарств для лечения больных с Covid-19

«Это в том числе незарегистрированные в России лекарства. И некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь», — отметил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабинета министров России.

Речь идет о закупке не менее 50 тыс. упаковок регданвимаба, не менее 9 тыс. упаковок бамланивимаба+этесевимаба и 3 тыс. упаковок касиривимаба+имдевимаба. Также в списке — не менее 1614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира.

Централизованной закупкой препаратов займется федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Планируется, что все медикаменты поступят в медицинские учреждения до конца 2021 года.

Минздраву в свою очередь поручено проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в правительство до 1 июля 2022 года.