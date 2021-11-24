Коронавирус

Более 4,8 млрд рублей выделено на закупку лекарств для лечения больных с Covid-19

0

Более 4,8 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства России на закупку лекарств для больных Covid-19, проходящих лечение в больницах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это в том числе незарегистрированные в России лекарства. И некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь», — отметил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабинета министров России.

Речь идет о закупке не менее 50 тыс. упаковок регданвимаба, не менее 9 тыс. упаковок бамланивимаба+этесевимаба и 3 тыс. упаковок касиривимаба+имдевимаба. Также в списке — не менее 1614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира.

Централизованной закупкой препаратов займется федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Планируется, что все медикаменты поступят в медицинские учреждения до конца 2021 года.

Минздраву в свою очередь поручено проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в правительство до 1 июля 2022 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Часть города Малгобека Ингушетии из-за ремонтных работ останется без газа на 6 часов
Благоустроенный родник в честь погибших при строительстве «Дороги дружбы» рабочих из Грузии откроют в Ингушетии
Цены на товары и услуги в Ингушетии в октябре текущего года увеличились на 1,5%
На создание первого центра для одаренных детей в Ингушетии выделено 225 млн рублей
Адам Цечоев — победитель юниорского первенства России по дзюдо
Парламентарии Ингушетии считают, что реконструкция ФАД «Кавказ» не отвечает требованиям безопасности
ЦУР Ингушетии обеспечит информационное сопровождение спецпроекта по «реабилитации» простаивающих предприятий
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло практическое занятие по основам библиографии
Жителям Назрановского района Ингушетии предлагают оценить деятельность муниципальной власти
В отдаленном селе Ингушетии открылся пункт финансового просвещения
Ингушский футболист Магомед Оздоев снова вернулся на поле после долгого перерыва

Главное

Яндекс.Метрика

 