Более 5 млрд рублей получит Ингушетия в течение трех лет на строительство школ

Как сообщает пресс-служба правительства, субсидии получат 34 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест.

Ингушетия получит более 5 млрд рублей. В 2021 году — 1 604 000,3 тыс. рублей, 2022 — 1 675 197,8 тыс. рублей и в 2023 — 1 793 942,9 тыс. руб.

Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов. Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Следующий этап отбора должен состояться в конце 2021 — начале 2022 года.

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.