Более 5 тыс. спортсменов Ингушетии приняли участие в различных турнирах в 2022 году

В числе проведенных соревнований: международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова, всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин памяти МСМК Магомеда Парчиева, первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей на Кубок Главы республики и другие.

В мероприятии, прошедшем в конференц-зале Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева, приняли участие глава ведомства Али Дошхоклоев, его заместители Магомед Мургустов и Руслан Белхороев, руководители подведомственных спортивных учреждений.

Министр поблагодарил коллег за плодотворную работу, отметил, что в минувшем году по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» оказана финансовая поддержка организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России. Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки ГТО в Джейрахском районе на территории детского оздоровительного лагеря «Эрзи». В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» открыты «умные» спортплощадки" в городе Сунжа и сельском поселении Нестеровское.

В текущем году будет сдан ФОК с бассейном в Сунже, а также планируется начало строительства спорткомплекса в сельском поселении Барсуки, планируется закупка спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки ГТО и модульного зала, информирует пресс-служба министерства спорта региона.