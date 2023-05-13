Более 50 спортсменов приняли участие в чемпионате Ингушетии по боксу

Поединки за чемпионские звания получились яркими и напряженными как для болельщиков, так и для самих спортсменов.

Боксеры, претендующие на «золото», проявили бойцовский характер и продержались до финального гонга, сообщили «Ингушетии» в региональной федерации по боксу.

Чемпионами 2023 года стали: Сулейм Чапанов (51 кг), Тамерлан Евкуров (54 кг), Адам Сагов (57 кг), Аслан Плиев (60 кг), Мовлатгири Гайтукиев (63,5 кг), Ибрагим Таркоев (67 кг), Умар Гарданов (71 кг), Мовсар Плиев (75 кг), Магомед Алиев (80 кг), Рамазан Белокиев (86 кг), Ахмед Накастхоев (92 кг) и Магомед Нальгиев (+92 кг).

Победители примут участие в турнире РОФСО «Юность России», который будет проходить с 28 мая по 3 июня в Тырныаузе и в чемпионате СКФО в Грозном (12-18 июня).