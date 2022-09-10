Более 50 тыс. тонн яблок планирует собрать в этом году «Сад-Гигант Ингушетия»

Общаясь с руководством предприятия и рабочими, руководитель субъекта отметил упорядоченность в работе производства, его масштабы, обеспечение республики постоянными и сезонными рабочими местами, конкурентоспособность и темпы роста, а также подготовку квалифицированных кадров на базе комплекса. Он подчеркнул, насколько важным является инвестиционный проект для развития АПК региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Сад-Гигант Ингушетия» специализированное садоводческое сельскохозяйственное предприятие, направлением деятельности которого является производство плодов семечковых и косточковых культур.

Общая земельная площадь — 1110 га, из них площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1069 га.

Начав свою деятельность в 2014 году, предприятие уже в 2019 году достигло плановых площадей, и располагает 994 га супер-интенсивных садов, в том числе: яблони — 979,5 га, персика — 3,6 га, черешни — 4,5 га, абрикоса — 2,7 га, винограда — 3,7 га. Предприятие выращивает зерновые на площади 75 га на землях под газопроводом высокого давления, 41 га находятся под строениями, лесополосами и дорогами.

В текущем году ожидаемый урожай около 52 тыс. тонн фруктов.

По данным руководства, заложенные сады соответствуют лучшим мировым стандартам. Здесь выращивают лучшие сорта яблонь, входящие в десятку самых потребляемых россиянами: Голден Делишес, Гренни Смит, Гала, Фуджи, Моди, Джонаголд, Ред Делишес и другие.

На данный момент численность работников предприятия составляет 996 человек, в период работ по уборке и обрезке (семь месяцев) число работающих доходит до 1400 человек. Средняя заработная плата за восемь месяцев 2022 года составила 29,2 тыс. руб. Реализовано продукции на сумму около 1 млрд 555 млн рублей.

Для обеспечения российского рынка качественной продукцией в течение всего года, что также отвечает требованиям программы по импортозамещению, предприятие построило оптово-распределительный центр с объемом единовременного хранения

61 тыс. тонн фруктов и другой сельхозпродукции.

Товарную обработку фруктов осуществляют две сортировочные линии, оснащенные самыми передовыми системами автоматики, каждая сортировочная линия с производительностью 25 тонн в час.

Кроме того, по данным работников ООО «Сад-Гигант Ингушетия», за годы деятельности он стал школой садоводства для южных республик страны: на базе предприятия проводятся многочисленные научно-производственные форумы, совещания, практические экскурсии, действует научно-производственный совет.