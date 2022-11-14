Более 50 жилищных сертификатов вручили в Ингушетии вынужденным переселенцам

«По информации министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии в 2022 году в общей сложности жилищные сертификаты получили 54 семьи, 40 семей — вынужденные переселенцы из Чеченской Республики, а 14 — из Пригородного района Северной Осетии», — сказал собеседник издания.

По его словам, на эти цели в текущем году направлено 693 млн руб. Средства выделялись по ведомственной целевой программе «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российский Федерации».

По данным пресс-службы, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее заявлял о необходимости разработать полный перечень предложений по урегулированию препятствий для оказания помощи беженцам из Чечни.

«Надо подробно изучить вопрос о правах беженцев на жилье, посмотреть, что можно сделать для этих людей. Если нет никаких нарушений закона и можно какие-то дополнительные меры предпринять, чтобы они все могли улучшить свою жилищную ситуацию, надо такую возможность использовать и помочь людям», — заявил Калиматов.

В основном обращения граждан, утративших жилье в Чечне, связаны с отказом в оказании господдержки ввиду приостановки статуса вынужденных переселенцев.

В республике были установлены в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий сотни семей. В их числе те, кто получил в соответствии с постановлением правительства России от 30 апреля 1997 года компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тыс. рублей. Еще десятки семей — из числа получателей возвратных ссуд по 5 тыс. руб. на каждого члена семьи в период с 1998 по 2001 годы согласно постановлению правительства РФ от 28 января 1997 года.

Проблема жилищного обустройства ими не решена из-за недостаточности выделенных средств. Однако статус вынужденных переселенцев уже утрачен в связи с получением упомянутых средств, что лишает их права на получение дополнительной поддержки.

Федеральным законодательством не введено новое правовое регулирование по вопросу продления срока действия статуса вынужденного переселенца этой категории, что ограничивает возможности устранения сложностей.