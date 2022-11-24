Более 500 человек приняли участие в ярмарке вакансий в городе Малгобеке Ингушетии

Ярмарка проводилась молодёжным ведомством республики совместно с администрациями муниципальных образований города Малгобека и Малгобекского района. Сообщается, что более 500 человек посетили ярмарку вакансий, около 200 соискателей заполнили заявку на получение работы.

«Мероприятие проходило в позитивной и радушной атмосфере, всех посетителей ярмарки угощали горячим чаем и закусками», — отметили в Коммолодёжи республики.

Планируется проведение ярмарок и в других районах Ингушетии.