Благотворительность

Более 500 детей получат от Главы Ингушетии портфели со школьными принадлежностями

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Более 500 детей из малоимущих семей получат портфели со школьными принадлежностями от руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Благотворительная акция позволит родителям дополнительно сократить расходы на сборы ребенка в школу», — отметил собеседник издания.

Он также напомнил, впервые с 2016 года в школы республики поставят более 300 тыс. учебников, чтобы пополнить имеющиеся фонды учебной литературы.

В ближайшее время учебники будут распределены по всем общеобразовательным организациям. Книги получат в том числе и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующие адаптированным программам, разработанным с учетом каждой нозологической особенности детей.

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