Более 500 детей получат от Главы Ингушетии портфели со школьными принадлежностями
Более 500 детей из малоимущих семей получат портфели со школьными принадлежностями от руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.
«Благотворительная акция позволит родителям дополнительно сократить расходы на сборы ребенка в школу», — отметил собеседник издания.
Он также напомнил, впервые с 2016 года в школы республики поставят более 300 тыс. учебников, чтобы пополнить имеющиеся фонды учебной литературы.
В ближайшее время учебники будут распределены по всем общеобразовательным организациям. Книги получат в том числе и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующие адаптированным программам, разработанным с учетом каждой нозологической особенности детей.