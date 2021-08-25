Более 500 детей получат от Главы Ингушетии портфели со школьными принадлежностями

«Благотворительная акция позволит родителям дополнительно сократить расходы на сборы ребенка в школу», — отметил собеседник издания.

Он также напомнил, впервые с 2016 года в школы республики поставят более 300 тыс. учебников, чтобы пополнить имеющиеся фонды учебной литературы.

В ближайшее время учебники будут распределены по всем общеобразовательным организациям. Книги получат в том числе и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, соответствующие адаптированным программам, разработанным с учетом каждой нозологической особенности детей.