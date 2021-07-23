Более 51 км автодорог регионального значения планируется ввести в Ингушетии до конца года

Показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог — 65,6%.

Эта информация была представлена руководителем ГУ «Ингушавтодор» Батыром Хаматхановым в ходе встречи с премьером Ингушетии Владимиром Сластениным, которая предваряла заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию в режиме видеоконференцсвязи под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Хамиатханов отметил, что в текущем году в Ингушетии проводятся работы на 13 объектах дорожного хозяйства. Семь из них протяженностью 20,4 км — в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Полностью и досрочно завершить строительство и реконструкцию этих участков «Ингушавтодор» намерен к 20 августа.

Еще два проекта по приведению в нормативное состояние 3,67 км дорог в сельских поселениях Али-Юрт и Троицкое относятся к программе «Комплексное развитие сельских территорий». Другие три — многокилометровые отрезки магистралей, которые связывают республику с соседними регионами: участок трассы «Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек», дорога из сельского поселения Зязиков-Юрт в Горагорск и подъездная автомобильная дорога от федеральной трассы «Кавказ» через Нестеровское, Алкун, Таргим и Чми к сельскому поселению Даттых. Завершить работы планируется в 2022-2023 годах.

Тринадцатый объект — автомобильная дорога туристического кластера «Мят Лоам» протяженностью 2,5 км. Ее реконструкция будет начата в 2021 году с предполагаемым завершением к 2023 году.

Перечисленные работы проводятся за счет средств дорожного фонда республики и субсидий из федерального бюджета, при этом на сегодня кассовое исполнение составляет 85% от лимита федеральных средств текущего года.

Также было отмечено, стопроцентное завершение ГУ «Ингушавтодором» мероприятий в части ведения работы в системе контроля дорожных фондов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.