Более 54% взрослого населения Ингушетии привито первым компонентом вакцины от Covid-19

По ее словам, вторую прививку сделали 87 522 человека. При этом из общего количества вакцинированных 8685 человек — медицинские работники, что составляет 95,9% от подлежащих вакцинации (9047 чел.). 19 123 человека (16,4% от количества привитых) — люди старше 60 лет.

Также министр добавила, что в настоящий момент республикой получено 147 276 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции: «Гам-Ковид-Вак» — 134 602 комплекта, «ЭпиВакКорона» — 9630 комплектов, «КовиВак» —1560, «Спутник Лайт» — 1484. В течение последующих 10-15 дней запланирована поставка 4900 комплектов вакцины.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что выше всего темпы вакцинации от коронавируса в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, Ингушетии и Чечне.

Напомним, на 9 августа в регионе проведено 400 270 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18 147 — впервые установленных диагнозов Covid-19.

Всего умерло 234 человека, выздоровело — 16 589.

39 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 26 человек — на ИВЛ.