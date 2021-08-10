Более 54% взрослого населения Ингушетии привито первым компонентом вакцины от Covid-19
В Ингушетии число жителей, привитых первым компонентом вакцины от Covid-19, составляет 116 644 человека — 79,2% от общего количества полученной вакцины и 54,4% от количества подлежащего вакцинации населения, сообщила на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева.
По ее словам, вторую прививку сделали 87 522 человека. При этом из общего количества вакцинированных 8685 человек — медицинские работники, что составляет 95,9% от подлежащих вакцинации (9047 чел.). 19 123 человека (16,4% от количества привитых) — люди старше 60 лет.
Также министр добавила, что в настоящий момент республикой получено 147 276 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции: «Гам-Ковид-Вак» — 134 602 комплекта, «ЭпиВакКорона» — 9630 комплектов, «КовиВак» —1560, «Спутник Лайт» — 1484. В течение последующих 10-15 дней запланирована поставка 4900 комплектов вакцины.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что выше всего темпы вакцинации от коронавируса в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, Ингушетии и Чечне.
Напомним, на 9 августа в регионе проведено 400 270 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18 147 — впервые установленных диагнозов Covid-19.
Всего умерло 234 человека, выздоровело — 16 589.
39 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 26 человек — на ИВЛ.