Более 5,5 млн рублей выделят для решения проблемы водоснабжения сел Плиево и Барсуки Ингушетии

Как сообщил на заседании правительства республики под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Магомеда Евлоева, министр энергетики и ЖКХ Ахмет Лолохоев «этот способ в условиях 90% ветхости трубопровода от водозаборов «Альтиево-Плиево» и «Магас-Плиево» — одна из наиболее быстрых мер, что позволит обеспечить все население Плиево нужным дебетом воды».

По его словам, для указанных работ необходимы средства в размере более 5, 5 млн руб. Сейчас вопрос о выделении средств прорабатывается с Минфином республики. В случае согласования проекта, мероприятия будут проведены в течение месяца.

Также в настоящее время неудовлетворительное водоснабжение остается в районе новостроек города Назрани.

«Так, в Альтиевском округе сейчас без воды остаются порядка 20 улиц в силу ветхости трубопроводных линий. Данные разводящие сети не выдерживают должное давление, вызывая массивные порывы, тем самым не доводя ресурс до конечного потребителя. Мы ведем работу в этой местности, чтобы восстановить водоснабжение», — пояснил министр.

Магомед Евлоев в числе прочего обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость обратной связи с населением в социальных сетях.

«Вы должны выезжать на места, о которых пишут в социальных сетях, вместе с ответственными лицами, замами, фиксировать и показывать на своих страницах всю работу, которая ведется. Глава Ингушетии пристально следит за этой проблемой, выделяются средства, но вы не показываете людям процесс, жители не знают о том, что сделано, где и как. У людей создается впечатление, что вы бездействуете», — заметил исполняющий обязанности премьера.

Он поручил главам муниципалитетов создать рабочие группы и возглавить их, информируют пресс-служба Главы и правительства региона.