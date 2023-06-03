Более 55 тыс. человек в Ингушетии выбрали объекты для благоустройства в 2024 году

Он напомнил, что с 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ингушетии работы проведены на 60 дворовых и 168 общественных территориях. На это было направлено 775,775 млн рублей. В течение двух лет в регионе планируется благоустройство еще более 60 общественных пространств.

«С 2019 года федеральным проектом были установлены показатели, которые необходимо ежегодно достигать, это количество общественных территорий, индекс качества городской среды, вовлечение граждан старше 14 лет, использование российского оборудования и количество городов с благоприятной средой», — отметил Балахоев.

В прошлом году, по словам министра, в регионе благоустроены 22 общественные территории в 9 муниципальных образованиях на общую сумму 136,639 млн рублей. В текущем также запланированы работы на 22 общественных пространствах. Для этого выделено 138,266 млн рублей. А вот в 2024 году благоустроят уже 39 объектов.

«За годы реализации проекта в нашей республике появились новые зоны отдыха, парки, скверы, игровые и спортивные площадки. Рейтинговое голосование за понравившийся проект и территорию дает возможность жителям не только получить качественно благоустроенные территории, но и активно участвовать в процессе их создания. Это важные шаги на пути к созданию современной и комфортной городской среды в республике, развитию городов и сел», — считает Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, голосование за общественные пространства для благоустройства в будущем году проходило с 15 апреля по 31 мая включительно.