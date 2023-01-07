Более 550 га заброшенных ореховых садов передадут предпринимателям в Ингушетии

Об этом заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе рабочей встречи с руководителями Минсельхоза и Минприроды региона.

«У нас в советское время заложили 630 гектаров ореха, и эти земли к относятся к лесному фонду, но со временем эта территория заросла, стала заброшенной. Я выезжал к предпринимателю Беслану Илиеву, который взял в аренду участок из этого сада, у него там около 3 тыс. деревьев. Все деревья побелены, сад ухоженный, как дачный участок он собирает в год 90 тонн урожая. Тогда у меня появилась идея передать в аренду оставшуюся площадь этих заброшенных садов предпринимателям, которые стоят в очереди в ваших ведомствах на получение земельных участков», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Магамеда Гагиева, всего на данный момент из общей площади заброшенных садов, относящихся к землям лесного фонда, освоено около 34 га — этот участок был передан в аренду фермеру Илиеву. Ореховая роща в районе сельского поселения Берд-Юрт Сунженского района была высажена еще в 1975 году.

Как сообщил экологического ведомства Ахметхан Шадиев, на данный момент свободны еще более 550 гектаров ореховой рощи, из которых к Минприроды относятся только 24 гектара, а остальные земли в ведении Минсельхоза республики.

«Люди стараются и хотят работать, у нас в Минсельхозе стоят в очереди на выделение земли, чтобы обрабатывать, что-то выращивать. Поскольку у нас более 550 гектаров заросших ореховых садов, в которых растет грецкий орех, я поручил правительству выделить эту землю тем, кто стоял в очередях на получение участка для возделывания в Минсельхозе и Минприроды. Необходимо помогать людям в правильном юридическом оформлении, сопровождать, мы со своей стороны будем субсидировать, помогать этим предпринимателям», — подчеркнул Калиматов.

Также руководитель субъекта поручил провести всю необходимую работу по передаче земель в аренду предпринимателям, готовым работать в этой сфере, до конца 2023 года.

«Если мы освоим остальные 550 гектаров и будем получать большие объемы урожая, я думаю, мы поднимемся на биржевой уровень и, возможно, выйдем на внешний рынок, в частности, обеспечим страны Ближнего Востока. Также Илиев уже выращивает на переданной ему территории арбузы, думаю, на этих землях можно выращивать разные культуры, овощи. Важно и не завышать арендную плату, и слышать людей, поощрять и помогать тем, кто пытается развиваться и работать», — считает Глава.

Он напомнил, что в рамках экономического форума «Деловая Ингушетия» осенью 2022 года было заключено соглашение между инвестором и Минэкономразвития республики по строительству в сельском поселении Берд-Юрт первого в регионе завода по переработке грецкого ореха. Инвестпроект предусматривает запуск линий по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, перемолу скорлупы, а также производство орехового масла холодного отжима. При предприятии будет действовать холодильник мощностью хранения порядка тысячи тонн готовой продукции.

Предполагается, что объем переработки ореха составит 1 тыс. 750 тонн в год, а срок реализации проекта — 2023-2027 годы. Запуск предприятия по переработке грецкого ореха позволит создать около 55 рабочих мест. Проект создания предприятия включен в модель социально-экономического развития Ингушетии. Проект постановления о господдержке модели был принят по итогам прошедших в ноябре 2021 года Дней республики в Совете Федерации.