Электроснабжение

Более 5,6 тысячи должников «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии погасили долги в 217 млн рублей и избежали отключения электроэнергии

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» продолжают работу по ограничению подачи электроэнергии в дома и квартиры хронических неплательщиков. В январе — августе текущего года энергетики подготовили порядка 12,5 тысячи заявок на отключения должников. Более 8,2 тысячи направлены абонентам по категории «население», свыше 4,2 тысячи — юридическим лицам. Их суммарный долг перед предприятием превысил 640 млн рублей.

Благодаря адресной работе с должниками специалисты вернули 217 млн рублей: более 5,6 тысячи абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. Однако порядка 6,8 тысячи потребителей, не погасивших суммарные долги в размере 419 млн рублей, были обесточены. По оставшимся заявкам работа продолжается.

«С 1 января 2021 года закончилось действие временного моратория на начисление пени и отключение коммунальных услуг за просрочку платежей, введенный Правительством РФ в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Энергетики вернулись к практике ограничения подачи ресурса в дома и на объекты злостных неплательщиков. Вернулись вынужденно, в отсутствие других действенных мер воздействия на определенную категорию потребителей. Тех, кто «принципиальным» отношением к определенным проблемам энергохозяйства республики оправдывает свои многотысячные долги, копившиеся годами, и воровство ресурса. Безусловно, болевые точки в отрасли есть. Но мы последовательно работаем над их устранением. Другой вопрос, что основной источник финансирования мероприятий — платежи за ресурс. А в ситуации, когда платежная дисциплина едва превышает 50%, проводить модернизацию и новое строительство затруднительно. Вот, что мы имеем в виду, говоря «надежное и качественное электроснабжения республики — наша общая задача и ответственность», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Отключение электрической энергии производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Оказаться обесточенными могут абоненты, не оплатившие два или более расчетных периода.

Информация о предстоящих ограничениях публикуется на официальном сайте энергокомпании, раздел «Клиентам», подразделы «Уведомления об отключении режима потребления коммунальных услуг», «Уведомления об отключении режима потребления прочих потребителей» и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Энергетики призывают потребителей производить платежи в установленные сроки, чтобы не допускать ограничения режима потребления, а также дополнительных расходов за услуги сетевой организации по введению ограничения и возобновлению подачи энергоресурса.

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