Более 6 тыс. ингушских выпускников 9-х классов проходят итоговое собеседование

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, в итоговом собеседовании принимают участие более 6 тыс. девятиклассников.

«Все школьники проходят итоговое собеседование в своих школах. На каждого ученика предполагается 15 минут. За это время он должен прочитать вслух текст, пересказать его, высказаться по предложенной теме и вступить в диалог с собеседником. Вместе с учащимся на собеседовании присутствуют эксперт и собеседник», — отметила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

Отмечается, что собеседование проходит интервально, каждый учащийся заходит в аудиторию в определённое время, в соответствии с заранее составленным графиком, с которым ребята были ознакомлены заранее.

Ребятам, которые по уважительным причинам не смогут сегодня принять участие в итоговом собеседовании, будет предоставлена возможность пройти его в дополнительные сроки — 9 марта или 16 мая.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в школах региона усилены профилактические и противоэпидемические меры. Так, на входе в здание школы проводится обязательная термометрия, руки обрабатываются дезинфицирующим раствором, осуществляется проветривание кабинетов и обработка поверхностей.