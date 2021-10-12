Более 60 участков будут определены в Ингушетии под строительство соцобъектов в рамках нацпроекта

«В этом году определены 32 земельных участка для строительства школ, детских садов, больниц, очистных сооружений, объектов спорта и других сооружений, 30 из них переданы Минстрою. Другие два, рассчитанные на строительство школы и детсада, находятся в собственности администрации с. п. Южное Малгобекского района. На данный момент ведется работа по их передаче из муниципальной собственности в республиканскую. Также согласно дорожной карте определено еще 32 земельных участка, которые находятся в процессе оформления», — сказал Гадаборшев.

По его словам, сегодня трудность заключается в отсутствии необходимой площади и подходящего места расположения, соответствующих требованиям.

Напомним, что Ингушетия участвует в реализации 43 региональных проектов в рамках Указа Президента РФ по национальным проектам. На сегодня в общей гистограмме по Северо-Кавказскому федеральному округу Ингушетия находится в зеленой зоне по двум национальным проектам — «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги», реализующимся Минстроем республики и «Ингушавтодором».