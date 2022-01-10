Более 600 граммов героина изъято в Ингушетии у жителя Узбекистана

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, оперативно-розыскные мероприятия в Магасе проводились правоохранителями совместно с сотрудниками УФСБ России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России, он задержан в порядке статей 91 и 92 УПК и водворен в ИВС.