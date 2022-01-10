Наркотики

Более 600 граммов героина изъято в Ингушетии у жителя Узбекистана

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В столице Ингушетии задержан житель Узбекистана, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 607,17 грамма героина.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, оперативно-розыскные мероприятия в Магасе проводились правоохранителями совместно с сотрудниками УФСБ России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России, он задержан в порядке статей 91 и 92 УПК и водворен в ИВС.

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