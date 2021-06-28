Коронавирус

Более 61,5 тыс. человек в Ингушетии сделали прививку от коронавируса

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Ингушетией получено 71936 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. В течение последующих 15 дней запланирована поставка еще 4 600 доз, сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева на заседании республиканского правительства.

По ее словам, количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 61 661 человек (85,7% от общего количества полученного препарата и 28,8% от количества подлежащего иммунизации населения), вторым компонентом вакцины — 45 862 человека, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

6391 человек из общего количества вакцинированных — медицинские работники (70,6% от подлежащих вакцинации).

Также активизирована работа по вакцинации лиц старше 60 лет. Всего от коронавируса привито 12 509 лиц преклонного возраста, что составляет 20,3% от общего количества привитых в республике.

Торшхоев напомнила, что в регионе открыты 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных бригад и 7 мобильных пунктов вакцинации. Организованы выезды в школы, органы исполнительной власти, места массового скопления людей.

Министр также добавила, что гражданам обеспечена возможность записи на вакцинацию через портал Госуслуг, а также налажена работа с обращениями граждан (всего их поступило 312, все отработаны).

В Ингушетии к 28 июня количество заболевших достигло 16 128 человек, из них выздоровело 15 665, смертельных случаев — 193.

Отметим, что по России с середины текущего месяца фиксируется рост заболеваемости. Говоря о причине, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что активное трудоспособное население напрочь пренебрегает санитарно-эпидемиологическими требованиями и мерами безопасности, введенными из-за пандемии.

По ее словам, россияне трудоспособного возраста недостаточно охвачены вакцинацией от инфекции. Общую ситуацию главный санитарный врач страны назвала крайне напряженной.

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