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Более 63% избирателей проголосовало в Ингушетии на 12 часов дня в основной день выборов

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Более 63% избирателей проголосовало в Ингушетии на 12 часов дня в основной день выборов депутатов Госдумы и парламента республики 19 сентября.

«Явка на 12 часов дня составляет 63,41%. Проголосовало 148 942 человека из 234 870 избирателей», — сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя председателя избирательной комиссии региона Муслим Албогачиев.

По его словам, выборы проходят без нарушений, жалоб от участников кампании в избирком не поступало.

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