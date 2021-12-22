Более 64,5 млн рублей выделено Ингушетии на поддержку больниц, помогающих больным Covid-19

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Дотации поступят в 54 региона. Деньги из резервного фонда правительства пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших коронавирусом, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала.

«По поручению Президента правительство продолжает следить, чтобы в медицинских учреждениях было все необходимое для борьбы с коронавирусом. Наша система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки», — отметил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 21 декабря.