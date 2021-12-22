Более 64,5 млн рублей выделено Ингушетии на поддержку больниц, помогающих больным Covid-19
На поддержку больниц, в которых лечат пациентов с Covid-19 федеральным центром дополнительно выделено 10 млрд рублей. Ингушетия получит 64668,4 тыс. рублей.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.
Дотации поступят в 54 региона. Деньги из резервного фонда правительства пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших коронавирусом, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала.
«По поручению Президента правительство продолжает следить, чтобы в медицинских учреждениях было все необходимое для борьбы с коронавирусом. Наша система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки», — отметил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 21 декабря.