Коронавирус

Более 64,5 млн рублей выделено Ингушетии на поддержку больниц, помогающих больным Covid-19

0

На поддержку больниц, в которых лечат пациентов с Covid-19 федеральным центром дополнительно выделено 10 млрд рублей. Ингушетия получит 64668,4 тыс. рублей.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Дотации поступят в 54 региона. Деньги из резервного фонда правительства пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших коронавирусом, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала.

«По поручению Президента правительство продолжает следить, чтобы в медицинских учреждениях было все необходимое для борьбы с коронавирусом. Наша система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки», — отметил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 21 декабря.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
По просьбе властей Ингушетии энергетики устанавливают новый трансформатор в сельском поселении
Алаудин Эсмурзиев назначен на пост директора Республиканского дома народного творчества Ингушетии
Родственники военврача Асият Тутаевой стали почетными гостями на спектакле «Подвиг горянки»
Число умерших с Covid-19 в Ингушетии выросло до 460 человек
В Ингушетии будут судить жительницу Чечни за кражу золотой цепочки
Житель Ингушетии получил условный срок за хранение патронов
Жителя Ингушетии оштрафовали и дали год тюрьмы за дачу взятки полицейскому
В МВД по Ингушетии напомнили об ответственности за продажу пиротехники несовершеннолетним
Двое жителей Ингушетии подозреваются в нападении на полицейских
Жителям двух улиц города Назрани Ингушетии на 6 часов отключат газ
Мусорную свалку в городе Карабулаке Ингушетии ликвидируют до конца 2024 года

Главное

Яндекс.Метрика

 