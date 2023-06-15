Более 65 тыс. детей привито в Ингушетии от полиомиелита

По его словам, работа продолжается работа в плановом порядке, есть график подворовых обходов в каждом населенном пункте, сформированы бригады для проведения разъяснительной работы и иммунизации детей.

Министр отметил, что в Ингушетии вывялены 18 случаев кори, из заболевших — 11 детей до 14 лет и 7 взрослых. В выявленных очагах проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Число подлежащих вакцинации в регионе в рамках кампании подчищающей иммунизации против кори более 7 200 человек, из них более 5 тыс. детей. Привито 4711 человек или около 65% (более3,5 тыс. детей).

В республику поставлено 13 050 доз вакцины против кори, что составляет 100% от годовой потребности, за счет средств федерального бюджета.

Евлоев указал на необходимость усиления разъяснительной работы в СМИ. Он считает, что людям нужно постоянно напоминать необходимости проведения дополнительной вакцинации против полиомиелита.

«У нас ведь уже есть случаи синдрома острого вялого паралича — это тяжелейший вирус, который, как сообщает региональный Роспотребнадзор, все еще циркулирует в республике. Просьба усилить информирование населения: сделайте больше наглядных передач на телевидении, больше интервью со специалистами и вашими представителями, об этом нужно говорить чаще и объяснять людям все детали процесса», — цитирует исполняющего обязанности прмьера пресс-служба Главы и правительства региона.