Более 670 млн руб. инвестируют в строительство коттеджного поселка в Ингушетии

«Одобренный Минэкономразвития инвестпроект индивидуального предпринимателя предусматривает строительство 76 коттеджей комфорт-класса на территории жилого комплекса 21 микрорайона Магаса для дальнейшей реализации покупателям», — сказал собеседник издания

По его информации кроме жилья, планируется возведение объектов социального назначения. Речь идет о строительстве детского сада на 220 мест, дома творчества, административно-общественного центра.

«Запроектированные коттеджные дома будут пяти типов: коттеджи «Успех» , «Знаменка», «Гармония» , компактные дома с гаражом и навесом и двухэтажные, коттеджи в классическом стиле», — добавили в министерстве.

Как отметил собеседник издания, общая площадь домов составит 115100 кв. м.

Под детский сад отведут 1787,0 кв. м, дом творчества — 648 кв. м, для административно-общественного центра- 432 кв. м.

Общая стоимость проекта- 676,8 млн руб. Бизнес-проект реализуют за счет собственных средств в размере 543,8 млн рублей, объем привлеченных средств составит 133,4 млн руб.

Для этих целей власти намерен отвести земельный участок в 8,2 га.

Сроки реализации проекта 2022 — 2025 годы. Соглашение с инвестором подписано в рамках форума «Деловая Ингушетия-2022».