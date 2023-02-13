Более 70 тонн гуманитарного груза собрано в Ингушетии для отправки в Сирию и Турцию

«Сбор продолжается во всех населенных пунктах региона. Люди приносят предметы первой необходимости, продукты питания, зимнюю одежда и обувь, лекарства и медицинское оборудование, палатки, обогреватели, термосы и многое другое», - сообщил «Ингушетии» сотрудник пресс-службы Главы и правительства республики.

Так, в городах Сунже и Назрани собрано около 26 и 15 тонн соответственно. Свыше 20 тонн собрали жители Малгобекского района, не остались в стороне города Карабулак и Малгобек, Назрановский и Джейрахском районы.

Пункты сбора гуманитарного груза были ранее открыты во всех селах и городах Ингушетии по поручению Калиматова, который заявил, что оказать помощь пострадавшим людям «наш долг».

«Человеческие жертвы здесь неизмеримые, ущерб нанесен колоссальный. Этим странам сейчас очень тяжело и одним, без участия других государств им не справиться. Россия одной из первых начала помогать Турции и Сирии. Там с первых дней работают наши спасатели, идет активный сбор продуктов и теплых вещей, других предметов первой необходимости. В Ингушетии люди несут и несут мешками, ящиками вещи для отправки в эти страны. И я радуюсь тому, что у нас такие добрые и отзывчивые люди», - отметил Глава.

Он поблагодарил всех, кто проявляет сострадание, участвует в этой доброй миссии.

Напомним, накануне Ингушетия уже отправила первый гуманитарный груз в Сирию – 22 тонны муки.