Более 70% жителей Ингушетии переписано к 3 ноября
К 3 ноября в Ингушетии переписано 73% населения. Такая цифра была озвучена на совещании в режиме видеосвязи под руководством вице-премьера России Андрея Белоусова с участием премьер-министра республики Владимира Сластенина.
Отмечалось, что более 31 тыс. человек или 6% переписались на портале «Госуслуг». Такой показатель объясняется пассивностью жителей региона при использовании электронных ресурсов и частыми перебоями Интернета.
При этом муниципальные образования регулярно напоминают о значимости мероприятия, размещают информацию на интернет-ресурсах, в том числе о возможности принятия участия в переписи на базе МФЦ через Единый портал госуслуг.
На совещании было рекомендовано усилить работу по информированию граждан об участии в онлайн-переписи, помогая на местах при заполнении в том числе электронных переписных листов.
По словам вице-премьера, в условиях пандемии онлайн-перепись — хорошая возможность принять участие в столь значимом событии, не выходя из дома.
Кроме этого, Белоусов обратил внимание на вопрос обеспечения переписчиков средствами индивидуальной защиты, учитывая непростые эпидемиологические условия, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
Напомним, Всероссийская перепись населения стартовавала 15 октября и продлится до 14 ноября текущего года.