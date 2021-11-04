Перепись

Более 70% жителей Ингушетии переписано к 3 ноября

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К 3 ноября в Ингушетии переписано 73% населения. Такая цифра была озвучена на совещании в режиме видеосвязи под руководством вице-премьера России Андрея Белоусова с участием премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Отмечалось, что более 31 тыс. человек или 6% переписались на портале «Госуслуг». Такой показатель объясняется пассивностью жителей региона при использовании электронных ресурсов и частыми перебоями Интернета.

При этом муниципальные образования регулярно напоминают о значимости мероприятия, размещают информацию на интернет-ресурсах, в том числе о возможности принятия участия в переписи на базе МФЦ через Единый портал госуслуг.

На совещании было рекомендовано усилить работу по информированию граждан об участии в онлайн-переписи, помогая на местах при заполнении в том числе электронных переписных листов.

По словам вице-премьера, в условиях пандемии онлайн-перепись — хорошая возможность принять участие в столь значимом событии, не выходя из дома.

Кроме этого, Белоусов обратил внимание на вопрос обеспечения переписчиков средствами индивидуальной защиты, учитывая непростые эпидемиологические условия, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовавала 15 октября и продлится до 14 ноября текущего года.

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