Более 700 инвалидов получат помощь в Ингушетии от Минтруда

«Минтруд Ингушетии инициировал проведение в регионе акции, в рамках которой более 700 людей с ограниченными возможностями здоровья получат выплаты по 2 тыс. рублей. Мероприятие посвящено Всемирному дню инвалидов, который отмечается в декабре», — сказано в сообщении ведомства.

Как уточнил министр Хаджибекир Муталиев, помощь получат подопечные республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которые являются наиболее нуждающимися.

По его информации, акция, приуроченная к Международному дню пожилых людей, была проведена в регионе в октябре. Тогда помощь получили более 500 человек.

«Всего на учете в отделениях социального обслуживания на дому состоят более 800 граждан пожилого возраста. Внимание и поддержка пожилых людей и людей с ОВЗ очень важна не только со стороны опекунов и соцработников, которые ухаживают за ними, но и финансовая помощь тоже необходима, пусть и не такая большая», — подчеркнул Муталиев.

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. Он был провозглашен Генассамблеей ООН 14 октября 1992 года.