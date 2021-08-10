ЦУР

Более 700 обращений жителей отработано ЦУР Ингушетии через платформу обратной связи

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Более 700 обращений жителей республики обработал центр управления регионом Ингушетии благодаря платформе обратной связи, сообщил руководитель ЦУР Магомед Мальсагов на заседании республиканского правительства под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

ПОС — одна из систем, с которыми работают центры управления регионами в части обработки жалоб и обращений жителей. В ней предусмотрено распределение поступающих обращений по всем социально значимым категориям и тематикам, по которым жители могут обратиться в администрации городов, районов, министерства и ведомства республики. До конца 2021 года к системе планируется подключить подведомственные учреждения министерств образования и здравоохранения Ингушетии.

По словам Мальсагова, все обращения, аккумулированные на платформе обратной связи, поступали из трех основных источников: единый портал государственных услуг — 971, мобильное приложение — 69, сайты — 38. Из них отработано 714, 86 находятся в работе, на координации — 453.

Чаще всего жители республики обращаются в систему с вопросами и за разъяснениями по поводу вакцинации и лечения от коронавируса — более 900 сообщений. На втором месте по количеству — обращения, касающиеся выплат и пособий, оказания социальной помощи — 126 сообщений. Третье место заняли дороги. По этой теме граждане подали 47 обращений. Жители жаловались на ямы, состояние знаков и разметки, писали о ремонте дорог и освещении.

Внедрение платформы обратной связи в республике началось в конце прошлого года, с этого момента личные кабинеты зарегистрированы для всех региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

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