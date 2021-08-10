Более 700 обращений жителей отработано ЦУР Ингушетии через платформу обратной связи
Более 700 обращений жителей республики обработал центр управления регионом Ингушетии благодаря платформе обратной связи, сообщил руководитель ЦУР Магомед Мальсагов на заседании республиканского правительства под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.
ПОС — одна из систем, с которыми работают центры управления регионами в части обработки жалоб и обращений жителей. В ней предусмотрено распределение поступающих обращений по всем социально значимым категориям и тематикам, по которым жители могут обратиться в администрации городов, районов, министерства и ведомства республики. До конца 2021 года к системе планируется подключить подведомственные учреждения министерств образования и здравоохранения Ингушетии.
По словам Мальсагова, все обращения, аккумулированные на платформе обратной связи, поступали из трех основных источников: единый портал государственных услуг — 971, мобильное приложение — 69, сайты — 38. Из них отработано 714, 86 находятся в работе, на координации — 453.
Чаще всего жители республики обращаются в систему с вопросами и за разъяснениями по поводу вакцинации и лечения от коронавируса — более 900 сообщений. На втором месте по количеству — обращения, касающиеся выплат и пособий, оказания социальной помощи — 126 сообщений. Третье место заняли дороги. По этой теме граждане подали 47 обращений. Жители жаловались на ямы, состояние знаков и разметки, писали о ремонте дорог и освещении.
Внедрение платформы обратной связи в республике началось в конце прошлого года, с этого момента личные кабинеты зарегистрированы для всех региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.