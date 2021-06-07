Более 700 выпускников Ингушетии сдают ЕГЭ по профильной математике

«Экзаменационные пункты развернуты на базе школ Назрани, Малгобека, Сунжи и сельских поселений Барсуки и Нестеровское. Математика необходима ребятам для поступления в вуз, чаще всего на технические специальности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне во всех пунктах были проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия.

«Все пункты обеспечены питьевой водой и одноразовой посудой, но участники ЕГЭ могут приносить с собой шоколад, воду и при необходимости лекарства. Во всех пунктах проведения экзаменов ведется видеонаблюдение в режиме онлайн. Ход проведения ЕГЭ в ППЭ контролируют представители регионального министерства образования, общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, в том числе онлайн-наблюдатели регионального ситуационно-информационного центра», — добавили в пресс-службе.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут.

Свои результаты участники узнают не позднее 24 июля.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля. Для сдачи ЕГЭ в основной период в республике заявлено 2357 участников, организовано 8 пунктов сдачи ЕГЭ.