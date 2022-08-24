Более 710 млн руб. затратят в Ингушетии на реализацию приоритетных проектов водоснабжения

«В Ингушетии определены семь приоритетных проектов водоснабжения на сумму более 710 млн рублей. Среди запланированных на 2025-2027 годы работ бурение и обустройство артезианской скважины, а также строительство водопроводной сети в селе Троицкое, модернизация водозабора Кантышево — Долаково», — сказал собеседник издания.

По его данным, кроме того власти построят водовод и резервуар в Малгобекском районе, улучшат систему водоснабжения в Сунже, пробурят и обустроят артезианскую скважину в отдаленном селе Берд-Юрт. Также предусмотрено строительство водопроводной сети в селе Сагопши.