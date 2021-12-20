Более 75 млн рублей получит Ингушетия в 2022-2023 годах на строительство и ремонт дорог

Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта. В 2022 году Ингушетии будет выделено 37546,6 тыс. руб., такая же сумма в 2023-м.

«Будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря, сообщает пресс-служба правительства России.