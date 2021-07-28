Выплаты

Более 7,5 млн рублей выделено Ингушетии на выплаты кураторам групп в колледжах

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Михаил Мишустин

На выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах в 2021 году Ингушетия получит 7 759,9 тыс. рублей, всего в регионы направлено 2,79 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Помочь педагогам средних специальных учебных заведений, которые приняли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, поручил Президент России. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям.

Размер вознаграждения за кураторство составит 5 тыс. рублей. Педагоги начнут получать надбавку с 1 сентября этого года.

«При подготовке бюджета на следующие три года предусмотрим необходимые средства на эти выплаты, чтобы помочь людям, которые выполняют такую нелегкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения», — отметил Мишустин на заседании правительства 22 июля.

Надбавка поддержит педагогов колледжей и техникумов, принявших на себя дополнительную нагрузку.

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