Более 7,5 млн рублей выделено Ингушетии на выплаты кураторам групп в колледжах

Помочь педагогам средних специальных учебных заведений, которые приняли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, поручил Президент России. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям.

Размер вознаграждения за кураторство составит 5 тыс. рублей. Педагоги начнут получать надбавку с 1 сентября этого года.

«При подготовке бюджета на следующие три года предусмотрим необходимые средства на эти выплаты, чтобы помочь людям, которые выполняют такую нелегкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения», — отметил Мишустин на заседании правительства 22 июля.

Надбавка поддержит педагогов колледжей и техникумов, принявших на себя дополнительную нагрузку.