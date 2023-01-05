МВД

Более 80 граммов сильнодействующих веществ изъяли правоохранители Ингушетии

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В городе Назрани Ингушетии полицейские изъяли из незаконного оборота более 80 граммов сильнодействующих веществ.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, у задержанного в районе железнодорожного вокзала и доставленного в отдел для установления личности гражданина, обнаружен и изъят черный пакет, содержащий 20 капсул с надписью «PGN 300», а также 8 флаконов, содержащих 81,98 грамма тропикамида и 23 таблетки - 7,13 грамма трамадола (трамала).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК России.

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