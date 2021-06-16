Более 80 мероприятий в рамках нацпроектов планируется реализовать в Ингушетии в 2021 году

«Республика успешно включилась в реализацию национальных проектов, в рамках которых в 2021 году планируется реализовать более 80 мероприятий, в том числе строительство школ, детских садов, объектов культуры и спорта. Начата работа по благоустройству 34 общественных территорий и приобретению необходимого хозяйственного оборудования», — сказал Калиматов.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии кассовое исполнение по реализации нацпроектов по итогам 2020 года составило 7,1 млрд рублей, или 81% от общего предусмотренного объема средств.

Неосвоенный остаток составляет 1,7 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей дополнительно предоставлены региону в декабре 2020 года на строительство детских садов и школ. Всего в рамках национальных проектов и государственных программ России в отчетном году введены в эксплуатацию 33 объекта социального назначения.