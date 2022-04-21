Трудоустройство

Более 80 млн руб. затратят в Ингушетии на снижение напряженности на рынке труда в этом году

0

Республике выделены средства на организацию трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, и общественных работ для безработных граждан, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Более 80 млн рублей выделено Ингушетии на реализацию в 2022 году мер по поддержке рынка труда в условиях внешнего санкционного давления», — сказал собеседник издания.

Как отметили в пресс-службе, в марте и апреле текущего года постановлениями кабинета министров субъекта утверждены две госпрограммы: «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ингушетии в 2022 году» и «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения в 2022 году».

Там пояснили, что выделенные средства пойдут на реализацию программных мероприятий. На организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, будет направлено более 42 млн рублей с охватом 661 человека. Еще более 21 млн рублей уйдет на организацию общественных работ для порядка 397 безработных граждан.

Общий объем финансирования государственной программы, которая предусматривает реализацию мероприятия «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» в отношении 331 чел., составляет около 20 млн рублей.

Порядок реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда республики находится на согласовании в правительстве Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке Ингушетии на улице Гоголя проводятся работы по асфальтированию дороги
Производство сельхозпродукции в Ингушетии за три месяца текущего года увеличилось на 6,3%
В Малгобекском районе Ингушетии проводится профилактическое мероприятие «Твой выбор»
Житель Ингушетии проработал несколько лет в администрации с липовым дипломом
В Ингушетии поддержали законопроект «Единой России» о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы
В Ингушетии проводится проверка после обнаружения тела мужчины в МКД
В Минкультуры России направлены заявки о создании модельных библиотек в Сунженском районе Ингушетии
Владимир Колокольцев встретился с новым руководителем ветеранской организации МВД России Николаем Овчинниковым
Одни из самых просторных квартир строят в Ингушетии
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России благодаря голу Зелимхана Бакаева
На двух улицах села Экажево Ингушетии отключат газ

Главное

Яндекс.Метрика

 