Более 80 млн руб. затратят в Ингушетии на снижение напряженности на рынке труда в этом году

«Более 80 млн рублей выделено Ингушетии на реализацию в 2022 году мер по поддержке рынка труда в условиях внешнего санкционного давления», — сказал собеседник издания.

Как отметили в пресс-службе, в марте и апреле текущего года постановлениями кабинета министров субъекта утверждены две госпрограммы: «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ингушетии в 2022 году» и «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения в 2022 году».

Там пояснили, что выделенные средства пойдут на реализацию программных мероприятий. На организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, будет направлено более 42 млн рублей с охватом 661 человека. Еще более 21 млн рублей уйдет на организацию общественных работ для порядка 397 безработных граждан.

Общий объем финансирования государственной программы, которая предусматривает реализацию мероприятия «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» в отношении 331 чел., составляет около 20 млн рублей.

Порядок реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда республики находится на согласовании в правительстве Ингушетии.