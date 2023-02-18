Более 80 тонн помощи направила Ингушетия пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции

С базы материальных резервов правительства республики в городе Сунжа груз перевозят на Чкаловский военный аэродром, откуда военно-транспортным самолетом Минобороны России он будет доставлен к месту назначения.

Жители региона собрали в течение недели теплые вещи и обувь, средства гигиены, лекарства и медицинское оборудование, палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки, термосы, медикаменты и другое. В каждом селе, городе и районе открыты специальные пункты, куда люди могли принести необходимое по списку.

Сортировали предметы и вещи сотрудники администраций, представители гуманитарных фондов, волонтеры.

Ранее из республики в Сирию было доставлено 22 тонны муки, на закупку которой по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова были выделены средства из Национального фонда развития Ингушетии.

Напомним, 6 февраля утром в Турции и Сирии произошло страшное землетрясение. Погибли и пострадали десятки тысяч людей, миллионы оказались в бедственном положении. До сих пор под завалами обрушившихся зданий находят чудом выживших.