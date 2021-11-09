Более 87% населения переписано в Ингушетии

Накануне Махмуд-Али Калиматов заполнил электронный переписной лист на портале «Госуслуги» в одном из филиалов многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг в столице республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Численность жителей Ингушетии по текущей информации уже перевалила за 500 тыс. При последней переписи населения, которая прошла в 2010 году, ингушей было около 415 тыс. Даже 100 тыс. прироста населения — это хороший демографический показатель для такого маленького региона, как Ингушетия», — отметил Калиматов.

Он добавил, что на основании учтенного в переписи количества жителей власти региона смогут скорректировать дальнейшую социально-экономическую повестку, определиться с программами и проектами, которые наиболее актуальны для местного населения.

«Это мероприятие информативно и в плане реального положения дел: перепись позволяет узнать, как и в каких условиях живет население, какой у людей уровень образования, сколько человек трудоустроено, сколько получают высшее или среднее образование. Все эти данные мы потом будем закладывать в долгосрочное планирование. У нас народ сознательный, ответственный, и я хочу попросить моих дорогих ингушей не сбавлять темп и также активно переписаться в оставшуюся неделю тех, кто еще не успел принять участие в важном для нашей республики и страны деле», — призвал руководитель субъекта.

На базе МФЦ созданы условия для прохождения переписи в электронном виде как самостоятельно, так и с помощью сотрудников МФЦ, а также присутствующих здесь инструкторов Всероссийской переписи населения.

Напомним, первая цифровая Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября этого года. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране, для обеспечения безопасности и удобства населения, людям предоставлена возможность переписаться на портале «Госуслуги» до 14 ноября (ранее онлайн-перепись планировалось завершить 8 ноября).