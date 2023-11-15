Пенсия

Более 90 правопреемников в Ингушетии получат пенсионные накопления умерших родственников

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В нынешнем году в отделение Социального фонда России по региону обратилось свыше 90 правопреемников за получением средств пенсионных накоплений умерших родственников, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам по закону одной очереди осуществляется в равных долях. Заявление о выплате можно подать в течение шести месяцев со дня кончины гражданина. Пропущенный срок обращения может быть восстановлен в судебном порядке», — рассказал собеседник.

По его словам, правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, если его смерть наступила до назначения ему накопительной пенсии.

Накопительная составляющая формируется у мужчин, родившихся в период с 1953 по 1966 год, и женщин, родившихся в период с 1957 по 1966 год включительно, которые работали в период с 2002 по 2004 год; мужчин и женщин, родившихся в 1967 году и позднее, которые работали в период с 2002 по 2013 год включительно, а также у всех участников программы государственного софинансирования и тех, кто направил материнский капитал на формирование будущей пенсии.

По словам собеседника издания, застрахованное лицо вправе в любое время подать заявление страховщику о распределении средств пенсионных накоплений для определения конкретных лиц, которым может быть произведена выплата. В ситуации, когда заявление усопшего страхователя о распределении суммы накопленной пенсии отсутствует, выплата передается ближайшим родственникам.

«Право подать заявление принадлежит следующим категориям лиц: в первую очередь — несовершеннолетним, включая детей, принятых на усыновление, супругам и родителям (усыновителям); во вторую очередь — братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что если страховщиком умершего является СФР, то правопреемникам необходимо обратиться в отделение Социального фонда по республике. Если негосударственный пенсионный фонд — то правопреемникам необходимо обратиться в тот НПФ, с которым умерший гражданин заключил договор об обязательном пенсионном страховании.

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