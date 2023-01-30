Более 900 фактов незаконной уличной торговли выявлено в Ингушетии в 2022 году

Об этом сообщил на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым министр промышленности и цифрового развития региона Бадма Дорджиев.

По его словам, с торговцами проводятся разъяснительные беседы, поскольку их деятельность близ федеральной трассы представляет опасность для жизни и здоровья, также может провоцировать ДТП.

При этом, на территориях розничных рынков республики имеется достаточное количество торговых мест. Более того, по поручению руководителя субъекта, в муниципалитетах определены 9 дополнительных площадок для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Администрациям даны рекомендации по развитию всех форматов торговли с акцентом на предоставление мест фермерам и сельхозпроизводителям на льготных условиях.

Глава региона отметил, что с наступлением весенне-летнего периода, риски для здоровья и жизни населения от незаконной торговли увеличиваются.

«Как правило, от тех, кто на улицах реализуют товары без соответствующих документов, с нарушением санитарных норм и правил, страдают, прежде всего, простые жители. Поэтому в интересах здоровья людей аккумулируйте все силы с профильными ведомствами, чтобы избежать негативных последствий», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.