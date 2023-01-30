Безопасность

Более 900 фактов незаконной уличной торговли выявлено в Ингушетии в 2022 году

0

В течение 2022 года в Ингушетии в ходе рейдов выявлено 982 факта незаконной уличной торговли, составлены протоколы об административных правонарушениях. В частности, речь идет о территории, прилегающей к ФАД «Кавказ».

Об этом сообщил на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым министр промышленности и цифрового развития региона Бадма Дорджиев.

По его словам, с торговцами проводятся разъяснительные беседы, поскольку их деятельность близ федеральной трассы представляет опасность для жизни и здоровья, также может провоцировать ДТП.

При этом, на территориях розничных рынков республики имеется достаточное количество торговых мест. Более того, по поручению руководителя субъекта, в муниципалитетах определены 9 дополнительных площадок для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Администрациям даны рекомендации по развитию всех форматов торговли с акцентом на предоставление мест фермерам и сельхозпроизводителям на льготных условиях.

Глава региона отметил, что с наступлением весенне-летнего периода, риски для здоровья и жизни населения от незаконной торговли увеличиваются.

«Как правило, от тех, кто на улицах реализуют товары без соответствующих документов, с нарушением санитарных норм и правил, страдают, прежде всего, простые жители. Поэтому в интересах здоровья людей аккумулируйте все силы с профильными ведомствами, чтобы избежать негативных последствий», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На капремонт школ в Ингушетии из федерального бюджета выделят 1,1 млрд рублей
Молодежи Ингушетии рассказали о старинном народном обычае совместного труда «белхи»
В России поддержат народные и фольклорные коллективы на государственном уровне
Ввод жилья в Ингушетии увеличился более чем на 20%
В Сунже Ингушетии начаты работы по асфальтированию улиц Крупской и Харланова
Ведущие тревел-шоу «Поехали!» расскажут о турмаршрутах Ингушетии
В Ингушетии состоится фестиваль искусств «Мастерская»
Ингушских студентов научили пользоваться инструментами для спасательных операций
Президентская академия реализует программы по профессиональной переподготовке
В районе новостроек Назрани Ингушетии не оформлено более 60% частных домов
Все школы и колледжи Ингушетии приняли участие в онлайн-уроках финансовой грамотности

Главное

Яндекс.Метрика

 