Более 98,5 тыс. человек в Ингушетии сделали прививку от Covid-19

Об этом сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева на заседании правительства под руководством премьера региона Владимира Сластенина.

По словам министра, в настоящий момент регионом получено 111592 комплекта вакцины против коронавирусной инфекции: из них 100402 комплекта — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» — 9630 комплектов, «КовиВак» — 1560. В течение 10-15 дней запланирована поставка еще 12284 доз.

Торшхоева отметила, что в Ингушетии фиксируется рост заболеваемости Covid-19, который специалисты связывают в том числе с несоблюдением населением противоэпидемических мер в период прошедших праздничных выходных дней в связи с Курбан-Байрам (ГIурба).

Минздравом региона расширен коечный фонд на 15,7%. Сейчас в республике развернуто 356 коек в пяти медицинских организациях, включая 37 реанимационных, свободны 9%. При необходимости резерв может быть увеличен.

В регионе организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных. Задействовано 13 лабораторий, с начала эпидемии проведено 381 286 исследований, в том числе 1168 за последние сутки, из них количество биологических проб с положительным скринингом — 56.

Создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на два месяца, для стационарного лечения — до полутора месяцев, средств индивидуальной защиты — на пять месяцев. Медикаментозная терапия стационарных больных проводится в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями Минздрава России.

Организовано оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом на дому. Создано 6 амбулаторных ковид-центров, сформированы бригады для работы с больными. Функционирующая горячая линия подключена к единому номеру 122, который обслуживают 10 операторов колл-центра, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

По состоянию на 26 июля количество заболевших в республике достигло 17 358 человек, из них выздоровело 16 125, смертельных случаев — 210. На госпитализации находятся 339 человек, 32 из них в реанимации.