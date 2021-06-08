Более десятка дорог размыто в ингушском селе Инарки из-за обильных осадков

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Обрушившиеся на регион ливневые дожди повредили дороги в сельском поселении Инарки, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«На территории сельского поселения Инарки из-за ухудшения погодных условий 5 и 6 июня зафиксированы многочисленные повреждения дорожного полотна, а также обочины асфальтированных дорог на 11 улицах населенного пункта», — отметил собеседник издания.

По его информации, администрация вместе с местными депутатами составляет дефектные акты с приложением фотоматериалов.

Как уточнили нашему изданию в администрации Малгобекского района, в ночь на 7 июня из-за обильных дождевых осадков оказались затоплены низменные территории, частные дома, улицы и дворы в сельских поселениях района. Жертв и пострадавших нет.

Наиболее сложная ситуация с подтоплением территорий складывалась в сельском поселении Верхние Ачалуки, где специалисты МЧС оказали помощь жителям в устранении последствий непогоды — из дворов и подвальных помещений производилась откачка дождевой воды.

Комиссия по ликвидации ЧС районной администрации во главе с председателем Хамзатом Долтмурзиевым на месте проверила ход работ по ликвидации последствий стихии.

Ранее «Ингушетия» сообщала, что в результате выпадения обильных осадков в селе Верхние Ачалуки произошло подтопление улиц Пушкина, Шарипова и Ломоносова. По сообщениям единой дежурной диспетчерской службы, подтопленными оказались 15 приусадебных участков и подвальное помещение на улице Ломоносова.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены силы поисково-спасательных отрядов «Эрши», «Магас», Ингушского поисково-спасательного отряда и спецтехника.

Ранее полученный прогноз о штормовом предупреждении на 5-6 июня оправдался частично. Дополнительных угроз, связанных с повышением уровня рек, на текущий момент нет.

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