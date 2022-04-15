Нацпроекты

Более десятка дорог реконструировано в Ингушетии в 2021 году

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии в прошлом году отремонтированы автомобильные дороги общей протяженностью 43 км, сообщил первый вице-премьер региона Олег Фурсов, выступая с отчетом о работе правительства в местном парламенте.

«В разных городских округах и сельских поселениях республики реконструировано и отремонтировано 12 участков автомобильных дорог протяженностью 43 км», — приводятся слова Фурсова на сайте регионального правительства.

Как отметил вице-премьер, эти меры позволили властям довести показатель соответствия нормам доли дорог регионального и межмуниципального значения до 72%.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора субъекта, в рамках упомянутого проекта в 2022 году в регионе досрочно завершили ремонт покрытия проезжей части на подъезде к Магасу протяженностью 1,83 км.

Дорога находилась в удручающем состоянии — от старого асфальта практически ничего не осталось. На локальных участках асфальтобетонного покрытия имелись ямы, сетка трещин с износом верхнего слоя покрытия с разрушением кромок, участки с деформацией покрытия в виде значительных просадок.

Согласно контракту срок сдачи объекта — до 30 июня этого года, работы уже выполнены, участок введен в эксплуатацию.

По данным пресс-службы, в рамках национального проекта в Ингушетии в этом году уже окончены работы на пяти участках дорог.

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