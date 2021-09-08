Более десятка кирпичных заводов заработали в Ингушетии после отказа от строительства типовых зданий

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Фото тематическое

В республике с января этого года начали строить объекты из местного кирпича, отказавшись от типовых проектов, заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи в честь Международного дня солидарности журналистов в Магасе.

«С начала года мы отказались от типовых проектов строительства общеобразовательных учреждений, отделки зданий сайдингом с невзрачным видом. Строим сейчас только из кирпича», — сказал Калиматов.

По его словам, эти изменения позволили возобновить работу долгое время простаивающих кирпичных заводов, которых в регионе около 20.

«Они имеют заказы, работают, производят кирпич, который идёт на строительство социально значимых объектов», — добавил Глава региона.

При этом он отметил, что в связи с переходом на кирпичные строения появилась потребность в каменщиках, пока из-за их нехватки приходится привлекать рабочих из других регионов.

Ранее сообщалось, что начавшаяся со столицы республики Магаса практика индивидуального проектирования расширится на всю территорию Ингушетии.

От Минстроя отделили комитет архитектуры и градостроительства, также работает проектный институт «Геопроект». Теперь есть возможность самостоятельно разрабатывать свои планы жилых зданий, объектов социального назначения и инфраструктуры согласно особенностям региона, в числе которых малоземелье.

Переход к индивидуальному проектированию не будет стремительным, поскольку требует привлечения дополнительных ресурсов.

Также правительство республики изучает возможность использовать в строительстве больше кирпича, что, помимо прочего, может отразиться на индексе промышленного производства республики и других социально-экономических факторах.

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