Более десятка объектов дорожного хозяйства реконструируют в Ингушетии в 2022 году

«Ингушавтодор» будет работать над реализацией проекта по 11 объектам автомобильных дорог протяженностью более 20 км в 2022 году«, — отметил руководитель региона.

Калиматов пояснил, что речь идет о капремонте трёх участков регионального значения и восьми улиц сети агломерации «Магас — Назрань».

По его данным, Ингушетия досрочно выполнила план по замене дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, республика третий год подряд в числе первых по России исполняет нацпроект «Безопасные качественные дороги» с опережением графика производства работ в 2021 году.

Государственное управление «Ингушавтодор» занималось реконструкцией, капремонтом и ремонтом артерий общей протяженностью 20 км и стоимостью 301,3 млн рублей.

В частности, капитальный ремонт и реконструкция были проведены на подъездах к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ», к городу Назрани от федеральной автодороги, на проезжей части автодороги по улице Кулиева в Магасе и на других объектах.

Со стопроцентной технической готовностью завершены все семь объектов нацпроекта.