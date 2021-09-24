Нацпроекты

Более десятка объектов дорожного хозяйства реконструируют в Ингушетии в 2022 году

0

В республике в будущем году капитально отремонтируют свыше 20 км автодорог, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Ингушавтодор» будет работать над реализацией проекта по 11 объектам автомобильных дорог протяженностью более 20 км в 2022 году«, — отметил руководитель региона.

Калиматов пояснил, что речь идет о капремонте трёх участков регионального значения и восьми улиц сети агломерации «Магас — Назрань».

По его данным, Ингушетия досрочно выполнила план по замене дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, республика третий год подряд в числе первых по России исполняет нацпроект «Безопасные качественные дороги» с опережением графика производства работ в 2021 году.

Государственное управление «Ингушавтодор» занималось реконструкцией, капремонтом и ремонтом артерий общей протяженностью 20 км и стоимостью 301,3 млн рублей.

В частности, капитальный ремонт и реконструкция были проведены на подъездах к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ», к городу Назрани от федеральной автодороги, на проезжей части автодороги по улице Кулиева в Магасе и на других объектах.

Со стопроцентной технической готовностью завершены все семь объектов нацпроекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Дело об использовании подложного диплома завели на судебного пристава Ингушетии
Всероссийская акция «Географический диктант» состоится 14 ноября
Ученые Ингушетии принимают участие в форуме «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия»
В Ингушском госуниверситете состоится круглый стол «Актуальные проблемы ингушской литературы и фольклора в XXI веке»
Школьникам Назрановского района Ингушетии рассказали о народных традициях и обычаях
В сельском поселении Гази-Юрт Ингушетии прошла беседа со школьниками, посвященная Международному дню мира
Малгобекская районная больница Ингушетии запустила новое оборудование в рамках региональной программы
Ингушский ТЮЗ представит республику на фестивале в Чебоксарах
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии содействует возвращению из Турции в Россию 4-х несовершеннолетних детей
Мэр Назрани поздравил ветерана труда Хаву Тангиеву с 90-летием
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 65 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 