Более полусотни любителей бильярда поборются за приз Главы республики на турнире в Ингушетии

Как сообщил газете «Ингушетия», организатор мероприятия, президент федерации бильярда Иса Гайтукиев, состязания пройдут 21-22 августа в бильярдном клубе в городе Назрани «Шар удачи».

«Рассчитываем, что в республиканских состязаниях примут участие не менее 50-60 любителей бильярдного спорта», — сказал Гайтукиев.

По словам собеседника издания, победителей турнира ожидают ценные подарки.

Соревнование проводится с целью популяризации бильярда в республике, выявления сильнейших, повышения игрового мастерства участников, пропаганды здорового спортивного образа жизни.

Главное отличие комбинированной пирамиды (как и динамичной с классической) от свободной пирамиды состоит в том, что в качестве битка всегда используется один и тот же шар (цветной, то есть тот, которым производится и начальный удар). Кроме того, существенным отличием комбинированной пирамиды от всех остальных официальных дисциплин русского бильярда является то, что после сыгрывания битка этот шар выставляется в пределы дома и оттуда же, соответственно, забившим игроком выполняется следующий удар; при этом игрок, забивший такой шар, до следующего удара кладет себе на полку любой другой шар со стола вместо забитого. Сам следующий удар может быть нанесен битком только по шарам, расположенным вне дома (в противном случае налагается штраф).