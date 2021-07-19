Более ста семьям города Назрани Ингушетии розданы жертвенные бараны к Ид аль-Адха

Мероприятие организовано по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова на средства Национального фонда развития Ингушетии. Более 120 малоимущих семей города получили жертвенных баранов.

«Совместно с главами всех округов и имамами мечетей мы постарались охватить самых нуждающихся. Жители города, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, получили возможность провести Г1урба. Кроме того, мы посетили ветеранов ВОВ, проживающих в Назрани — Камбулата Гайсанова и Абукара Медарова, выяснили нужна ли им какая-либо другая помощь», — рассказал газете «Ингушетия» градоначальник Назрани Урусхан Евлоев.

Он добавил: «Посланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной нужде. Того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей Судного Дня». Надеюсь, эта помощь сделает всех нас чуть добрее и ближе друг к другу».