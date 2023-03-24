Более тридцати сотрудников управления Росгвардии по Ингушетии наградили в Магасе

В марте отмечаются сразу три даты: 212-летие войск правопорядка, 7-летие войск национальной гвардии и 30-летия образования подразделений полиции специального назначения ОМОН «Беркут-Юг» и СОБР «Эрзи» управления Росгвардии по республике.

Бойцов поздравляли Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России генерал-майор полиции Олег Чернай, представители силовых структур, правоохранительных органов и исполнительной власти республики.

Руководитель субъекта в своем выступлении отметил, что каждый житель региона и все россияне высоко ценят вклад Росгвардии в дело обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

«В ходе наиболее сложных политических и общественных событий, рогвардцейцы Ингушетии несут службу, проявляя отвагу, решительность и смелость, участвуя в выполнении десятков и сотен служебных задач. Вы первыми противостоите бандитам, террористам и экстремистам, обеспечивая успешное, мирное и безопасное развитие родного государства», — сказал Калиматов.

Он напомнил, слова Президента Владимира Путина о том, что в Росгвардии «сохраняется преемственность исторических традиций вошедших в ее состав Внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения — ОМОН и СОБР. Бойцы и командиры — росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь — путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине и нашему народу, действуют твердо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ».

Калиматов и Чернай вручили государственные награды сотрудникам и военнослужащим управления Росгвардии по Ингушетии. Указами главы государства бойцы удостоены: ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 23 медалей «За отвагу», 2 медалей «Жукова», 6 медалей «За отличие в охране общественного порядке».